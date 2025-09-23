 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MBX Biosciences diminue après l'annonce d'une offre d'actions
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre -

** Les actions de MBX Biosciences MBX.O ont baissé de 4,5 % à 19,11 $ mardi, la société cherche à lever des fonds après que ses actions aient doublé au cours de la session précédente

** Les actions de MBX ont clôturé lundi en hausse de 100 % à 20 $ après que la société a déclaré () que son médicament expérimental, le canvuparatide, avait atteint son objectif principal dans un essai de phase intermédiaire pour les adultes souffrant d'hypoparathyroïdie chronique, un trouble hormonal provoquant de faibles niveaux de calcium

** Après la fermeture, MBX, basée à Carmel, Indiana, a annoncé () une offre de 10 millions d'actions

** Avec environ 33,6 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 640 millions $

** JP Morgan, Jefferies, TD Cowen et Guggenheim sont les co-gestionnaires de l'offre

** Séparément, Oppenheimer a relevé son PT () de 38 $ à 80 $

** La note moyenne parmi 7 analystes couvrant MBX est "strong buy" et le PT médian est de 45 $, selon les données de LSEG

