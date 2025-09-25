MBX Biosciences dérape après une offre d'actions de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
** Les actions de MBX Biosciences MBX.O ont baissé de 3,2 % avant la cloche, à 19,45 $, après la mise en vente de l'offre de rachat
Les actions de MBX ont doublé pour atteindre 20 $ après que la société ait déclaré () que son médicament expérimental, le canvuparatide, avait atteint son objectif principal lors d'un essai à mi-parcours pour les adultes souffrant d'hypoparathyroïdie chronique, un trouble hormonal qui entraîne un faible taux de calcium
** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la poursuite du développement du
** JP Morgan, Jefferies, TD Cowen et Guggenheim sont les teneurs de livre conjoints de l'offre
la note moyenne des 7 analystes couvrant MBX est "strong buy" et le PT médian est de 56 $, selon les données de LSEG
