 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 771,38
-0,72%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

MBX Biosciences dérape après une offre d'actions de 200 millions de dollars
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 12:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre -

** Les actions de MBX Biosciences MBX.O ont baissé de 3,2 % avant la cloche, à 19,45 $, après la mise en vente de l'offre de rachat

**

Les actions de MBX ont doublé pour atteindre 20 $ après que la société ait déclaré () que son médicament expérimental, le canvuparatide, avait atteint son objectif principal lors d'un essai à mi-parcours pour les adultes souffrant d'hypoparathyroïdie chronique, un trouble hormonal qui entraîne un faible taux de calcium

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la poursuite du développement du

** JP Morgan, Jefferies, TD Cowen et Guggenheim sont les teneurs de livre conjoints de l'offre

** La note moyenne des 7 analystes couvrant

la note moyenne des 7 analystes couvrant MBX est "strong buy" et le PT médian est de 56 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
313,360 USD NYSE +0,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank