MBX Biosciences dérape après une offre d'actions de 200 millions de dollars

25 septembre -

** Les actions de MBX Biosciences MBX.O ont baissé de 3,2 % avant la cloche, à 19,45 $, après la mise en vente de l'offre de rachat

Les actions de MBX ont doublé pour atteindre 20 $ après que la société ait déclaré () que son médicament expérimental, le canvuparatide, avait atteint son objectif principal lors d'un essai à mi-parcours pour les adultes souffrant d'hypoparathyroïdie chronique, un trouble hormonal qui entraîne un faible taux de calcium

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la poursuite du développement du

** JP Morgan, Jefferies, TD Cowen et Guggenheim sont les teneurs de livre conjoints de l'offre

la note moyenne des 7 analystes couvrant MBX est "strong buy" et le PT médian est de 56 $, selon les données de LSEG