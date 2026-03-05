 Aller au contenu principal
MBWS signe un accord de distribution pour la marque de rhum Flor de Caña en France
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 08:42

Marie Brizard Wine and Spirits et Flor de Caña annoncent la signature d'un accord de distribution exclusive portant sur la gamme de rhums Flor sur le marché français.

A compter du 16 mars 2026, MBWS assurera dans le cadre de ce partenariat la distribution de l'ensemble de la gamme Flor de Caña.

La gamme Flor de Caña est composée des références coeur de gamme 4 ans, 12 ans, 14 ans et 18 ans d'âge, les références de prestige comme les cuvées 25 ans ou 30 ans - V Generaciones, ainsi que des innovations de boissons spiritueuses à base de rhum, notamment Coco et Spresso.

Elle vient renforcer de manière stratégique le portefeuille de MBWS sur le marché français, en renforçant sa couverture catégorielle dans les rhums internationaux.

"La marque Flor de Caña dispose désormais de tous les leviers nécessaires pour accélérer son développement et s'imposer comme une référence incontournable sur le marché français" indique le groupe.

M. Fahd Khadraoui, Directeur Général de MBWS, a déclaré : " Nous recherchions depuis longtemps un rhum international capable de compléter notre offre, et Flor de Caña répond parfaitement à cette ambition, avec une gamme premium riche et différenciante. Notre objectif est clair : faire de Flor de Caña l'une des marques les plus dynamiques du marché français et inscrire ce partenariat dans la durée, au coeur de notre plan de développement. "

