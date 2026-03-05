MBWS signe un accord de distribution pour la marque de rhum Flor de Caña en France
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 08:42
A compter du 16 mars 2026, MBWS assurera dans le cadre de ce partenariat la distribution de l'ensemble de la gamme Flor de Caña.
La gamme Flor de Caña est composée des références coeur de gamme 4 ans, 12 ans, 14 ans et 18 ans d'âge, les références de prestige comme les cuvées 25 ans ou 30 ans - V Generaciones, ainsi que des innovations de boissons spiritueuses à base de rhum, notamment Coco et Spresso.
Elle vient renforcer de manière stratégique le portefeuille de MBWS sur le marché français, en renforçant sa couverture catégorielle dans les rhums internationaux.
"La marque Flor de Caña dispose désormais de tous les leviers nécessaires pour accélérer son développement et s'imposer comme une référence incontournable sur le marché français" indique le groupe.
M. Fahd Khadraoui, Directeur Général de MBWS, a déclaré : " Nous recherchions depuis longtemps un rhum international capable de compléter notre offre, et Flor de Caña répond parfaitement à cette ambition, avec une gamme premium riche et différenciante. Notre objectif est clair : faire de Flor de Caña l'une des marques les plus dynamiques du marché français et inscrire ce partenariat dans la durée, au coeur de notre plan de développement. "
Valeurs associées
|2,7400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Mines: le Chili engage des poursuites contre Eramet, accusé d'"entraver" un projet d'extraction de lithium
Le Chili a engagé des poursuites judiciaires contre le groupe minier français Eramet face à ce qu'il considère comme une tentative de "faire obstacle" à un projet d'exploitation de lithium, a confirmé mercredi à l'AFP l'entreprise publique Empresa Nacional de Mineria ... Lire la suite
-
Des vols annulés, des voyages repoussés et beaucoup d'incertitudes: la guerre au Moyen-Orient assombrit les perspectives pour le tourisme dans cette région devenue une destination prisée des voyageurs. Nazih Rawashdeh est guide à côté d'Irbid, dans le nord de la ... Lire la suite
-
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui entre jeudi dans son sixième jour: - Un deuxième navire de guerre iranien en route vers le Sri Lanka Un deuxième navire de guerre iranien fait route jeudi vers la côte sud du Sri Lanka, au lendemain ... Lire la suite
-
par Elizabeth Pineau Il a le regard clair, le verbe facile et un léger mouvement d'épaule hérité de son père ancien président de la République : candidat aux élections municipales, Louis Sarkozy entre en politique à 28 ans - dont une quinzaine passés aux Etats-Unis ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer