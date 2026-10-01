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MBWS prolonge sa séquence baissière, Oddo BHF plus mesuré
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 12:40

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L'action Marie Brizard Wine & Spirits poursuit son mouvement de baisse jeudi matin, les analystes d'Oddo BHF ayant abaissé leur objectif de cours de 2,80 à 2,60 euros tout en réitérant leur opinion neutre. Vers 12h00, le titre cède 0,4% à 2,63 euros tandis que le marché parisien cède 1,2%.

Dans une note de recherche, la banque privée explique s'attendre à une amélioration des performances du propriétaire de la vodka Sobiesky et de la tequila San José au second semestre, son équipe de management ayant adopté un ton jugé "prudemment constructif" en dépit d'une visibilité limitée.

"La reprise de William Peel reste progressive en France, mais la tendance s'améliore", souligne l'établissement financier, qui mentionne aussi l'effet positif lié à certaines innovations dans la vodka et les spritz.

Au-delà du redressement du whisky William Peel, Oddo retient également l'existence de certaines poches de croissance à l'international, même si l'Europe de l'Est (Lituanie et Bulgarie) devrait encore peser sur l'évolution de la rentabilité du pôle, prévient la banque.

Au final, Oddo préfère conserver une opinion neutre compte tenu sur MBWS de la visibilité réduite à l'international et du caractère encore graduel du redressement opéré dans l'Hexagone.

Le titre, qui avait perdu près de 12% au mois de septembre, avec la présentation de résultats semestriels ressortis en forte baisse, accuse des pertes de 7,7% depuis le début de l'année.

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MARIE BRIZARD
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 01/10/2026 à 12:40:00.

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