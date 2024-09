Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client MBWS: le titre avance suite à des semestriels résilients information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - L'action Marie Brizard Wine & Spirits s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de Paris suite à la publication de résultats semestriels présentés comme 'résilients' face au ralentissement du marché des spiritueux et à la baisse de la demande des consommateurs.



MBWS indique que son Ebitda s'est élevé à 8,5 millions d'euros au premier semestre, soit une augmentation de 0,3 million d'euros (hors effet change) par rapport au 1er semestre 2023.



En dépit du contexte de tassement de la croissance du secteur des vins et spiritueux, son taux de marge brute s'est établi à 38,1% sur le 1er semestre 2024, contre 36,6% à fin juin 2023.



Dans un communiqué, le groupe justifie cette amélioration de 150 points par sa capacité de maitrise des coûts et sa rigueur commerciale.



Le chiffre d'affaires, déjà publié, ressort à 94,9 millions d'euros au 1er semestre 2024, en baisse de 3,9% (hors effet change) par rapport au 1er semestre 2023.



Pour l'année 2024, le groupe dit s'attacher à maintenir la tendance positive d'amélioration au niveau de son Ebitda bien que la visibilité commerciale demeure limitée pour la fin de l'exercice.



Suite à cette publication, l'action MBWS progressait de 2% vendredi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées MARIE BRIZARD 3,83 EUR Euronext Paris +4,64%