MBDA (coentreprise d'Airbus) exporte Sky Warden au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 13:27
'Cette signature de contrat à l'export marque une étape cruciale dans notre engagement à garantir la sécurité et la souveraineté de nos partenaires à travers le monde', commente Lorenzo Mariani, executive group sales and business development MBDA.
Système complet et multicouches, Sky Warden permet de protéger une zone contre tous types de menaces, des micro drones jusqu'au drone tactique et ce jusqu'à 8 km de distance, selon le fournisseur européen de systèmes d'armes complexes.
Cette solution s'articule autour d'un système de commandement et de contrôle C2 multicapteurs et multieffecteurs développé et amélioré par MBDA et qui permet de détecter, d'identifier et de classifier avec précision la menace, notamment grâce aux apports de l'IA.
Valeurs associées
|204,8500 EUR
|Euronext Paris
|+0,22%
A lire aussi
-
Un rassemblement de soutien d'environ 150 personnes s'est tenu vendredi matin à Rennes devant une école maternelle dont un enseignant a été menacé par une famille refusant que leur fillette soit encadrée par un homme.
-
Le ministre de la Justice Gérald Darmanin annonce que six établissements pénitentiaires seront équipés "d’ici six à sept mois", de balises de brouillage pour empêcher toute communication téléphonique.
-
De la fumée s'élève après le crash d'un avion de chasse indien lors d'une démonstration aérienne au salon aéronautique de Dubaï, tuant pilote, selon un communiqué du gouvernement. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'avion chutant à grande vitesse ... Lire la suite
-
Firmin Zocchetto (PDG de Payfit) : "On aide les Français à s'éduquer financièrement et à comprendre leur fiche de paie !"
Transparence salariale : les entreprises sont-elles prêtes ? Alors que la directive européenne sur la transparence des rémunérations doit entrer en vigueur l’an prochain pour toutes les entreprises, petites comme grandes, la question de l’équité et de la lisibilité ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer