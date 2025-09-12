MBDA (Airbus) présente une nouvelle variante de SPEAR
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 11:00
Capitalisant sur les variantes existantes, le SPEAR GLIDE constitue une option à coût maîtrisé en utilisant des composants du commerce, sur étagère, et des lignes de production alternatives. Sa conception est adaptée pour une production rapide et dans des volumes importants.
Son développement à l'aide du 'jumeau numérique' et des données de performance réelles du SPEAR a permis d'accélérer le programme de développement tout au long des phases de concept et d'évaluation.
'Il intègre également de l'IA pour maintenir les performances du missile, avec une navigation à base de reconnaissance d'images pour les environnements où la navigation par satellite est inopérante', ajoute MBDA.
Valeurs associées
|192,6800 EUR
|Euronext Paris
|-0,68%
