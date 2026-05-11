MBC GROUP AFFICHE UNE PERFORMANCE SOLIDE AU T1 2026 GRÂCE À LA FORTE CROISSANCE DE MBC SHAHID

RIYAD, Arabie saoudite , 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- MBC GROUP (« MBC » ou la « société » ou le « groupe ») (Tadawul : 4072), le principal conglomérat de médias et de divertissement de la région Moyen-Orient Afrique du Nord (« MENA »), annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos au 31 mars 2026 (« T1 2026 »). Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard SAR, contre 2,0 milliards SAR au 1er trimestre 2025, reflétant principalement le calendrier des revenus liés aux projets et un environnement publicitaire plus prudent dans le contexte des développements géopolitiques régionaux en cours. Le bénéfice net a atteint 222,3 millions SAR, en baisse de 15,6 % en glissement annuel, tandis que la marge bénéficiaire nette a augmenté pour atteindre 14,1 %, grâce à une gestion disciplinée des coûts et à une multiplication par plus de trois du bénéfice net de MBC SHAHID.

Dans l'ensemble, la performance du groupe a fait preuve de résilience au cours du trimestre, soutenue par une forte demande de contenu liée au Ramadan, une croissance continue des revenus des abonnés de MBC SHAHID, et la force de son modèle de revenus diversifiés, qui a aidé à compenser les conditions publicitaires plus faibles et les effets de calendrier des projets.

Mike Sneesby, CEO de MBC GROUP, déclare : « Au cours du premier trimestre 2026, notre performance a reflété la résilience du modèle opérationnel diversifié de MBC dans un environnement externe plus volatile. Bien que les revenus aient été affectés par une demande publicitaire plus faible et par l'absence d'activités liées à SSC qui avaient contribué à la même période l'année dernière, nous avons tout de même réalisé une performance solide, soutenue par l'engagement de nos collaborateurs. La rentabilité est restée saine, grâce à une gestion rigoureuse des coûts, à la solide performance pendant le Ramadan et à la croissance continue de MBC SHAHID, dont le bénéfice net a augmenté de manière significative en glissement annuel. »

« L'environnement actuel présente plusieurs défis à court terme, notamment la volatilité de la demande publicitaire, l'évolution de la dynamique des dépenses publiques et la complexité opérationnelle des marchés. En réponse à cela, nous restons concentrés sur des priorités de gestion claires : protéger nos sources de revenus, maintenir l'engagement du public, préserver la continuité de la production, maintenir un contrôle strict des coûts, préserver les liquidités et renforcer la confiance des investisseurs. »

« MBC SHAHID continue de jouer un rôle central, avec une forte croissance, une meilleure rentabilité et une présence internationale croissante. Cela renforce notre orientation stratégique vers des sources de revenus plus diversifiées et évolutives, ce qui contribue à compenser le caractère cyclique de la publicité. Dans le même temps, au sein de notre activité de radiodiffusion et de services techniques, nous maintenons une étroite visibilité sur notre réserve de projets gouvernementaux afin de soutenir la planification et d'atténuer les risques baissiers. Nous tirons également parti de modèles de production flexibles, de la localisation et des capacités d'exécution à distance pour assurer la continuité de la diffusion sur les différents marchés, tout en donnant la priorité aux contenus à fort impact afin de maximiser l'engagement du public », déclare Sneesby .

Le segment Broadcasting & Other Commercial Activities (BOCA) est resté le plus gros contributeur de revenus du groupe, générant 933,0 millions SAR de revenus, soit une baisse de 22,6 % en glissement annuel. Cette baisse reflète l'absence de revenus liés à SSC par rapport au premier trimestre 2025, ainsi qu'une demande publicitaire plus faible, des cycles de réservation plus courts et un comportement plus prudent des annonceurs, en particulier sur les marchés du CCG. Cette évolution a été partiellement compensée par la stabilité des prix et la forte utilisation de l'inventaire publicitaire pour le Ramadan. Le lancement de MBC MASR DRAMA a également apporté une contribution positive en soutenant l'engagement du public et en élargissant l'inventaire publicitaire en Égypte. Le bénéfice net du segment s'est établi à 174,5 millions SAR, en baisse par rapport aux 238,2 millions SAR du T1 2025, reflétant une base de revenus plus faible et des changements dans la composition des revenus.

MBC SHAHID a enregistré de solides performances au cours du trimestre, avec des revenus en hausse de 17,5 % en glissement annuel pour atteindre 459,9 millions SAR au T1 2026, soutenus par une solide croissance des revenus des abonnés sur les marchés de la région MENA et les marchés internationaux, qui ont contribué davantage en glissement annuel. Cette performance reflète l'amélioration de la rétention et l'impact continu des initiatives d'optimisation des prix et des produits, ainsi que la poursuite des partenariats B2B. Les recettes de la vidéo à la demande ont légèrement diminué en raison de retards temporaires dans les campagnes et de la redéfinition des priorités budgétaires, qui ont eu un impact particulier sur les secteurs du voyage et du tourisme, tandis que la demande numérique sous-jacente est restée solide. MBC SHAHID a enregistré un bénéfice net de 47,4 millions SAR, contre 13,3 millions SAR l'année précédente, ce qui représente une amélioration significative de 257,7 % de la rentabilité en glissement annuel et renforce le rôle de la plateforme en tant que contributeur clé aux bénéfices du groupe.

Le segment Media & Entertainment ( M&E) a enregistré des revenus de 183,7 millions SAR, contre 447,2 millions SAR au T1 2025, ce qui reflète le calendrier de reconnaissance des revenus basés sur les étapes pour les principaux projets. Le bénéfice net du secteur s'est élevé à 0,4 million SAR, contre 12,0 millions SAR l'année précédente, ce qui reflète le calendrier de livraison des projets et la comptabilisation des coûts associés, conformément au modèle comptable basé sur les projets.

Le contenu est resté un moteur de performance clé au cours du premier trimestre 2026, renforçant la position de MBC en tant que principal producteur et distributeur de divertissement arabe. Le contenu du Ramadan a permis d'accroître l'engagement du public en glissement annuel et d'augmenter le temps de visionnage sur 125 titres phares. Les performances ont été soutenues par une forte combinaison de contenus d'Arabie saoudite, du CCG et panarabes, notamment la saison 2 de Share' Al A3sha, Ghommeida, Sit Monaliza, ainsi que Mawlana et Bi Khams Arwah, contribuant à la fois à l'engagement et à la croissance des revenus des abonnés internationaux. Les comédies ont continué à être un moteur essentiel, Jak El Elm et Yawmiyyat Rajol Motazawwej réalisant des performances constantes. En parallèle, l'adaptation panarabe Layl a soutenu une forte dynamique en début d'année.

Le contenu sportif a continué à stimuler l'engagement et la rétention, avec des pics d'audience pendant les matchs de la Copa del Rey, en particulier ceux avec le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Les matches de la Bundesliga, notamment ceux du Bayern de Munich, ainsi que les compétitions régionales, notamment la SAFF Women's Premier League, les KSA Women's Friendlies et la Saudi Basketball Pro League, ont contribué à renforcer l'attrait international et la pertinence locale.

« Pour l'avenir, bien que nous restions conscients de l'incertitude géopolitique et macroéconomique, nous sommes confiants dans notre capacité à évoluer dans le contexte actuel, grâce à l'expérience et aux compétences éprouvées de notre équipe de direction. Nous continuons à nous concentrer sur une exécution disciplinée, en optimisant nos coûts et en investissant de manière sélective dans des contenus et des plateformes qui renforcent notre position concurrentielle à long terme. Avec un modèle opérationnel solide, une position de leader sur le marché et une stratégie bien définie, nous pensons que MBC est bien positionné pour maintenir ses performances et créer de la valeur à long terme », conclut Sneesby .

À propos de MBC GROUP

Fondé il y a 35 ans, MBC GROUP est le principal conglomérat de médias et de divertissement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le groupe s'est imposé comme un acteur incontournable, avec une présence étendue qui séduit plus de 150 millions de téléspectateurs chaque semaine. Son accessibilité globale s'étend du Moyen-Orient à l'Amérique du Sud grâce à MBC SHAHID, la plateforme de diffusion OTT numéro un dans la région MENA.

Outre MBC SHAHID, MBC exploite 14 chaînes de télévision en clair et trois stations de radio. Le groupe continue d'étendre sa présence régionale dans plusieurs secteurs verticaux du divertissement, notamment le gaming, les événements et la musique. Les plateformes de MBC GROUP rassemblent les générations grâce à une bibliothèque de contenus riches et attrayants adaptés aux audiences arabes du monde entier.

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