Maze Therapeutics s'envole grâce aux premières données sur son médicament contre les maladies rénales

11 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Maze Therapeutics MAZE.O augmentent de 35 % à 21,77 $ avant l'ouverture du marché

** La société déclare que son médicament oral expérimental, MZE782, a donné de bons résultats lors d'un essai préliminaire

** Le médicament, qui bloque une protéine appelée SLC6A19, a entraîné une forte augmentation des quantités de phénylalanine et de glutamine excrétées dans l'urine

** L'entreprise prévoit de commencer des études de phase intermédiaire en 2026 pour la phénylcétonurie, une maladie génétique rare, et la maladie rénale chronique, une affection de longue durée qui affecte la fonction rénale

** Aucun effet secondaire grave n'a été signalé lors de l'étude, qui a testé le médicament chez 112 adultes en bonne santé, selon la société

** À la dernière clôture, l'action était en hausse de 0,4 % depuis le début de l'année