Maze Therapeutics progresse grâce aux résultats positifs de l'essai d'un médicament contre les maladies rénales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Maze Therapeutics MAZE.O augmentent de 3,1% à 50,50 $ avant la mise sur le marché
** La société déclare que son médicament expérimental MZE829 a réduit les protéines dans l'urine, un signe clé de lésions rénales, dans une étude de phase intermédiaire
** Le médicament cible la maladie rénale médiée par l'APOL1, une maladie rénale héréditaire qui peut entraîner une insuffisance rénale
** L'étude a montré une baisse moyenne de 35,6 % des protéines urinaires après 12 semaines; environ la moitié des patients ont vu des baisses de plus de 30 %, selon la société
** La société ajoute que des réductions plus importantes ont été observées chez les patients souffrant d'une grave maladie rénale cicatricielle et chez ceux qui ne souffrent pas de diabète
** La société indique qu'elle prévoit de mener une étude plus importante, en phase finale, sur le MZE829, à la suite de ces résultats
** A la dernière clôture, l'action était en hausse d'environ 18% depuis le début de l'année
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