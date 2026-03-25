Maze Therapeutics progresse grâce aux résultats positifs de l'essai d'un médicament contre les maladies rénales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Maze Therapeutics MAZE.O augmentent de 3,1% à 50,50 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament expérimental MZE829 a réduit les protéines dans l'urine, un signe clé de lésions rénales, dans une étude de phase intermédiaire

** Le médicament cible la maladie rénale médiée par l'APOL1, une maladie rénale héréditaire qui peut entraîner une insuffisance rénale

** L'étude a montré une baisse moyenne de 35,6 % des protéines urinaires après 12 semaines; environ la moitié des patients ont vu des baisses de plus de 30 %, selon la société

** La société ajoute que des réductions plus importantes ont été observées chez les patients souffrant d'une grave maladie rénale cicatricielle et chez ceux qui ne souffrent pas de diabète

** La société indique qu'elle prévoit de mener une étude plus importante, en phase finale, sur le MZE829, à la suite de ces résultats

** A la dernière clôture, l'action était en hausse d'environ 18% depuis le début de l'année