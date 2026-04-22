Maze Therapeutics fait un bond en avant grâce à une offre d'actions de 150 millions de dollars pour des médicaments contre les maladies rénales

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22 avril - ** Les actions de Maze Therapeutics MAZE.O ont augmenté de 6% à 27,23 $ le mercredi après que la biopharma ait levé 150 millions de dollars pour faire avancer le développement de ses médicaments contre les maladies rénales ** MAZE a annoncé mercredi en début de journée une offre de ~5,5 millions d'actions et de bons de souscription préfinancés pour acheter 850 000 actions à 23,50 $

** Des investisseurs nouveaux et existants ont participé, y compris Farallon Capital Management, des comptes conseillés par T. Rowe Price, un grand fonds américain axé sur les soins de santé, un fonds commun de placement de premier plan, parmi les fonds dédiés aux soins de santé, a déclaré la société

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour la recherche et le développement de produits candidats, notamment MZE829 pour le traitement des maladies rénales liées à l'APOL1 et MZE782 pour le traitement de la phénylcétonurie et des maladies rénales chroniques

** Leerink Partners est l'unique preneur ferme

** Avant cette offre, MAZE avait ~49,7 millions d'actions en circulation ** Le 25 mars, MAZE a déclaré que le MZE829 réduisait la protéine dans l'urine, un signe clé de lésions rénales, dans une étude de phase intermédiaire. Elle a également déclaré une perte nette pour le quatrième trimestre et 2025 de 34,6 millions de dollars et 131 millions de dollars, respectivement, contre une perte nette de 29,6 millions de dollars et un bénéfice net de 52 millions de dollars pour les périodes comparables en 2024

** En incluant le gain du mercredi, les actions ont baissé de 34% depuis le début de l'année, y compris une baisse de 44% au cours du dernier mois

** Sur 12 analystes, 5 estiment que l'action est "fortement achetée", 7 estiment qu'elle est "achetée"; PT médian de 57,50 $, selon les données de LSEG ** MAZE a été introduite en bourse en janvier 2025 à 16 $