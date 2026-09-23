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Maze Therapeutics en hausse après que Citi a attribué la recommandation « acheter » au titre
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 13:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** L'action de la société de biotechnologie Maze Therapeutics MAZE.O progresse de 1,5% à 28,8 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage Citi lance sa couverture avec une recommandation « acheter » et un objectif de cours de 50 dollars, soit une prime de 76% par rapport au dernier cours de clôture de MAZE

** Citi estime que le candidat-médicament de MAZE pour le traitement des maladies rénales, le MZE829, présente un potentiel « de premier ordre », les données clés de l'essai clinique attendues dans six mois devant constituer un catalyseur majeur pour le titre

** La société ajoute que son candidat-médicament expérimental MZE782, destiné au traitement de la phénylcétonurie, une maladie métabolique héréditaire rare, constitue une option thérapeutique prometteuse présentant un potentiel de marché significatif

** Les 12 courtiers attribuent tous à MAZE la note « acheter » ou supérieure; le cours cible médian est de 55,50 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 32% depuis le début de l’année

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