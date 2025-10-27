 Aller au contenu principal
Mazda forme un pool d'émissions de carbone dans l'UE avec sa coentreprise Changan
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur automobile japonais Mazda 7261.T s'est associé à sa coentreprise avec le chinois Changan 000625.SZ pour mettre en commun les crédits carbone et éviter des amendes pour les émissions de carbone, selon un document de l'UE. Plusieurs constructeurs automobiles historiques sont confrontés à des amendes potentielles de l'Union européenne car leur passage aux véhicules électriques (EV) a été plus lent que prévu. Toutefois, ceux dont la part des ventes de VE est plus faible peuvent "regrouper" leurs émissions avec celles des leaders du segment, en leur achetant des crédits et en réduisant leur moyenne globale. Les amendes de l'UE, qui, selon les constructeurs automobiles, pourraient s'élever à 15 milliards d'euros (17,5 milliards de dollars) pour l'industrie, devaient initialement s'appliquer aux niveaux d'émissions de carbone de 2025. Toutefois, en mars, la Commission européenne a cédé à la pression des constructeurs automobiles et a autorisé la mise en conformité sur la base de leurs émissions moyennes sur la période 2025-2027 .

Le pool constitué par Mazda et sa coentreprise 50/50 avec Changan est valable pour 2025 et est ouvert à d'autres constructeurs jusqu'à la fin du mois de novembre. Il s'ajoute à quatre autres constitués plus tôt cette année, tous valables pour 2025, y compris ceux construits autour de Tesla TSLA.O et Mercedes-Benz MBGn.DE .

(1 $ = 0,8575 euros)

Environnement
Véhicules électriques

Valeurs associées

MAZDA MOTOR CORP
6,410 EUR Tradegate 0,00%
MERCEDES-BENZ GROUP
53,680 EUR XETRA -0,13%
TESLA
433,7200 USD NASDAQ -3,40%
