Mayville Engineering chute après le lancement d'une offre d'actions

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19 mai - ** Le titre de Mayville Engineering ( MEC.N ), société spécialisée dans les solutions industrielles, a chuté de 9,6 % à 21,30 $ lors des négociations après la clôture, suite à l'annonce d'un projet d'augmentation de capital ** MEC, société basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, lance une offre d'actions sans divulguer le montant de l'opération

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser sa ligne de crédit renouvelable, financer ses dépenses d'investissement, son fonds de roulement et d'autres besoins

** Elle précise qu'une partie des montants devant être remboursés au titre de la ligne de crédit a été empruntée pour finaliser l'acquisition d'Accu-fab, achevée en juillet 2025

** William Blair et Craig-Hallum sont les co-chefs de file de l'opération

** MEC compte environ 20,5 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 480 millions de dollars

** L'action a clôturé en baisse de 5,5 % à 23,55 dollars mardi, ramenant son gain depuis le début de l'année à 26 %

** 2 analystes attribuent à l'action la note “achat fort”, 3 la note “achat”; le cours cible médian de 31 $ est en hausse par rapport aux 25 $ d'il y a un mois, selon les données de LSEG