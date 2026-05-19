 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mayville Engineering chute après le lancement d'une offre d'actions
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 23:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - ** Le titre de Mayville Engineering ( MEC.N ), société spécialisée dans les solutions industrielles, a chuté de 9,6 % à 21,30 $ lors des négociations après la clôture, suite à l'annonce d'un projet d'augmentation de capital ** MEC, société basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, lance une offre d'actions sans divulguer le montant de l'opération

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser sa ligne de crédit renouvelable, financer ses dépenses d'investissement, son fonds de roulement et d'autres besoins

** Elle précise qu'une partie des montants devant être remboursés au titre de la ligne de crédit a été empruntée pour finaliser l'acquisition d'Accu-fab, achevée en juillet 2025

** William Blair et Craig-Hallum sont les co-chefs de file de l'opération

** MEC compte environ 20,5 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 480 millions de dollars

** L'action a clôturé en baisse de 5,5 % à 23,55 dollars mardi, ramenant son gain depuis le début de l'année à 26 %

** 2 analystes attribuent à l'action la note “achat fort”, 3 la note “achat”; le cours cible médian de 31 $ est en hausse par rapport aux 25 $ d'il y a un mois, selon les données de LSEG

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/05/2026 à 23:05:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump, le 18 mai 2026 à Washington ( AFP / Kent NISHIMURA )
    Nouveaux échanges de menaces entre les Etats-Unis et l'Iran
    information fournie par AFP 20.05.2026 00:14 

    Donald Trump a de nouveau menacé mardi de frapper l'Iran si un accord n'était pas trouvé avec ce pays, l'armée iranienne promettant d'ouvrir "de nouveaux fronts" si les Etats-Unis reprenaient leurs attaques. Le président américain a répété qu'il espérait ne pas ... Lire la suite

  • Un membre du personnel de l'hôpital CBCA Virunga prend la température d'une visiteuse à l'aide d'un thermomètre infrarouge sans contact avant de l'autoriser à entrer dans l'hôpital de Goma, en République démocratique du Congo, le 17 mai 2026. ( AFP / Jospin Mwisha )
    L'OMS alerte sur "l'ampleur" de l'épidémie d'Ebola en RDC, qui pourrait durer longtemps
    information fournie par AFP 19.05.2026 23:12 

    L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté mardi sur "l'ampleur et la rapidité" de l'épidémie d'Ebola, déjà suspectée d'avoir fait plus de 130 morts, qui se propage dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et pourrait durer. En attendant ... Lire la suite

  • Un trader à New York le 14 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Moyen-Orient: nouveau coup de chaud sur les marchés obligataires
    information fournie par AFP 19.05.2026 22:54 

    Les coûts d'emprunt des Etats ont poursuivi leur hausse mardi, poussés par les craintes inflationnistes et des prix du pétrole toujours élevés en l'absence d'issue dans le conflit au Moyen-Orient. Aux Etats-Unis, "le rendement des obligations à 30 ans a atteint ... Lire la suite

  • Des supporters d'Arsenal célèbrent le titre mardi soir dans un pub de Londres. ( AFP / Brook Mitchell )
    Foot: Arsenal roi d'Angleterre après 22 ans d'attente
    information fournie par AFP 19.05.2026 22:54 

    Après vingt-deux ans d'attente, de frustrations et d'espoirs déçus, Arsenal est remonté sur le trône du championnat d'Angleterre, mardi sans jouer, le triomphe de la patience pour Mikel Arteta et ses joueurs, lointains successeurs des "Invincibles" d'Arsène Wenger. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
110,97 +1,17%
CAC 40
7 981,76 -0,07%
Or
4 479,69 -0,06%
TOTALENERGIES
79,79 -0,60%
NANOBIOTIX
38,48 -9,93%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank