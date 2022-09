Maxime Alimi fonde une société de gestion privée

(NEWSManagers.com) -

Maxime Alimi, ancien économiste chez Goldman Sachs et ancien directeur des investissements d'Axa IM, a annoncé la semaine dernière sur son profil Linkedin le lancement d'une société de gestion privée baptisée Equinoxe. Le fondateur a quitté Silex, qu'il avait rejoint en mars 2019, ce mois-ci pour mettre à jour son projet.

Sur le site internet de la nouvelle société, on peut lire qu'Equinoxe est une entreprise à mission, et qu'elle "aspire à être utile à la société dans son ensemble en contribuant activement à la lutte contre le dérèglement climatique". Maxime Alimi est entouré de deux autres cofondateurs que sont Olivier Corbeau et Gary Gahnassia. Après un passage chez Silex, le premier vient du business angel Humble+ et est en charge des solutions d'investissements, tandis que le second vient de HSBC et est responsable des investissements chez Equinoxe.