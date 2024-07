Maurice Lévy prendra la tête de Solocal (ex-PagesJaunes)

L'ex-patron de Publicis, Maurice Lévy, deviendra cet été le nouveau PDG du groupe de services internet Solocal (ex-PagesJaunes), en cours de rachat par sa holding familiale Ycor et qu'il entend redresser en misant sur l'intelligence artificielle, a-t-il déclaré à l'AFP.

Maurice Levy, le 16 juin 2023, à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

"Je prendrai le poste de PDG, je vais m'impliquer personnellement durant le temps nécessaire pour mettre l'entreprise à la fois sous tension et en route", a indiqué M. Lévy.

Solocal, qui vend aux petites entreprises des services leur permettant d'être présentes sur le web, a été frappé de plein fouet par la crise du Covid-19 et se débat depuis des années sous le poids de sa dette.

La société en difficulté a signé en avril un accord de principe avec ses principaux actionnaires et créanciers en vue d'une prise de contrôle par Ycor.

Cet accord, "étape majeure de la restructuration financière" de Solocal, prévoit notamment "un apport de 43 millions d'euros exclusivement en fonds propres, dont un montant maximum de 38 millions d'euros de la part d'Ycor via des augmentations de capital", avait détaillé un communiqué.

Au terme de cette opération, qui devrait être finalisée fin juillet, Ycor détiendra entre 60 et 73% de Solocal.

Elle doit notamment permettre de réduire considérablement l'endettement du groupe, dont la dette nette s'élevait à 197 millions d'euros au 31 décembre 2023, selon un communiqué de l'entreprise.

Avec un bilan assaini, l'injection d'argent frais et le lancement de nouvelles offres commerciales, Maurice Lévy compte renouer avec la croissance et vise entre 420 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2027.

"Nous allons faire beaucoup d'investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle" (IA), a-t-il ajouté.

Au total, M. Lévy prévoit d'investir 130 millions d'euros sur quatre ans dans le domaine de l'IA et de la tech.

Cela permettra de valoriser la base de données de l'entreprise, qui revendique 253.000 clients, et de proposer de nouveaux services comme la génération de contenus créatifs, de messages ciblés ou l'élaboration de campagnes grâce à l'intelligence artificielle à destination des TPE et PME.

"Nous avons un plan d'ensemble qui est extrêmement complet et riche" afin de faire de Solocal "un outil central de communication et de rencontre de la vie locale", a assuré l'homme d'affaires.