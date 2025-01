Maurel & Prom: vers un rachat d'actif colombien à NG Energy information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom indique avoir signé une lettre d'intention avec NG Energy, pour acquérir une participation opérée de 40% dans le permis gazier de Sinu-9 en Colombie, pour une contrepartie de 150 millions de dollars à la date d'effet économique du 1er février 2025.



Situé dans la vallée du bas Magdalena, Sinu-9 a été mis en production en novembre 2024, et ses installations sont en place pour une production allant jusqu'à 40 Mpc/j à 100%. La poursuite du développement permettra d'augmenter considérablement la production.



La finalisation de l'opération est soumise à la négociation et à la signature d'un accord définitif entre les parties, à l'obtention des autorisations réglementaires, et à la satisfaction d'autres conditions habituelles.



M&P disposera d'une option de 12 mois à compter de la finalisation pour acquérir une participation supplémentaire de 5% dans Sinu-9 selon les mêmes conditions (contrepartie de 18,75 millions de dollars, avec la même date d'effet économique du 1er février 2025).





