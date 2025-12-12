Maurel & Prom va acquérir des intérêts dans deux blocs en Angola
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 08:54
Le Bloc 14 est un actif pétrolier mature en eaux profondes, opéré par Chevron, produisant actuellement environ 40 kb/j (à 100%, soit environ 4 kb/j nets pour la participation acquise par M&P) à partir de 9 champs.
Le Bloc 14K est un développement unifié entre l'Angola et la République du Congo, raccordé aux infrastructures existantes du bloc 14, avec une production d'environ 2 kb/j (à 100%, soit environ 0,1 kb/j nets pour la participation acquise par M&P).
La finalisation de ces transactions conjointes, attendue d'ici la mi-2026, reste soumise aux autorisations réglementaires requises, à un certain nombre de conditions suspensives usuelles et à la mise en oeuvre des droits de préemption applicables.
Valeurs associées
|5,090 EUR
|Euronext Paris
|+1,50%
A lire aussi
-
L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 0,8% sur un an en novembre, comme prévu, selon les données définitives publiées vendredi par l'Insee. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une stabilité de l'indice ... Lire la suite
-
Après le départ de Jean Castex à la SNCF, la RATP se cherche un ou une présidente, dont la nomination pourrait intervenir "rapidement", selon des sources concordantes. L'annonce se fera par communiqué de l'Elysée en vertu de l'article 13 de la Constitution qui ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) La Turquie et les États-Unis discutent des sanctions américaines et des obstacles à la ... Lire la suite
-
Attaque informatique au ministère de l'Intérieur: "pas de trace de compromission grave", selon Nuñez
Laurent Nuñez a affirmé vendredi qu'il n'y avait "pas de trace de compromission grave" des messageries du ministère de l'Intérieur qui ont fait l'objet d'une attaque informatique. "Il y a un assaillant qui a pu pénétrer sur un certain nombre de fichiers. On a mis ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer