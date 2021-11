Maurel & Prom - Signature d’un accord global entre M&P et la République Gabonaise

Signature d’un accord global entre M&P et la République Gabonaise



Afin de renforcer leur coopération, Maurel & Prom (le « Groupe », « M&P ») et la République Gabonaise ont conclu un accord global en plusieurs volets.



Dans le cadre de cet accord, les parties ont approuvé la libération immédiate au profit de la République Gabonaise des 43 M$ placés sur un compte-séquestre au titre du portage des coûts antérieurs à 2018 sur le permis d’Ezanga, ainsi que le paiement d’un montant complémentaire de 57 M$ à la République Gabonaise.



En contrepartie, cet accord permet :

• La signature d’un avenant au Contrat d'Exploration et de Partage de Production (« CEPP ») du permis d’Ezanga (80% M&P, opérateur), incluant notamment le changement de certains termes ainsi que l’extension de la période d’exploration jusqu’en 2026 ;

• La signature de nouveaux CEPP pour les zones de Kari et Nyanga-Mayombé (100% M&P, opérateur), et dont les périodes d’exploration courront désormais jusqu’en 2029 ;

• La mise en place d’un mécanisme de récupération dans le temps par M&P de certaines créances (lesquelles s’élèvent à 98 M$ au 30 septembre 2021).