Maurel & Prom - Résultats annuels 2025

Solide performance opérationnelle et financière
- Production du Groupe en part M&P en 2025 : 37 096 bep/j, en augmentation de 2%
- Emissions de scope 1 et 2 : 14,4kg d’équivalent CO2 par baril équivalent pétrole
- Environnement de prix en baisse : prix de vente de l’huile de 69,4 $/b contre 80,3 $/b en 2024
- Chiffre d’affaires de 578 M$, EBITDA de 249 M$, résultat net consolidé de 428 M$ et résultat net en part Groupe de 410 M$ ; flux de trésorerie disponible de 236 M$
Solide performance opérationnelle et financière
- Production du Groupe en part M&P en 2025 : 37 096 bep/j, en augmentation de 2%
- Emissions de scope 1 et 2 : 14,4kg d’équivalent CO2 par baril équivalent pétrole
- Environnement de prix en baisse : prix de vente de l’huile de 69,4 $/b contre 80,3 $/b en 2024
- Chiffre d’affaires de 578 M$, EBITDA de 249 M$, résultat net consolidé de 428 M$ et résultat net en part Groupe de 410 M$ ; flux de trésorerie disponible de 236 M$
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer