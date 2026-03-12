Maurel & Prom - Résultats annuels 2025

Solide performance opérationnelle et financière



- Production du Groupe en part M&P en 2025 : 37 096 bep/j, en augmentation de 2%

- Emissions de scope 1 et 2 : 14,4kg d’équivalent CO2 par baril équivalent pétrole

- Environnement de prix en baisse : prix de vente de l’huile de 69,4 $/b contre 80,3 $/b en 2024

- Chiffre d’affaires de 578 M$, EBITDA de 249 M$, résultat net consolidé de 428 M$ et résultat net en part Groupe de 410 M$ ; flux de trésorerie disponible de 236 M$



