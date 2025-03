Maurel & Prom: résultat net de 246 M$ en 2024 information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 08:14









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2024 s'élève à 808 M$, en augmentation marquée par rapport à l'exercice 2023 (682 M$).



'Avec un prix de vente moyen de l'huile globalement stable (80,3 $/b contre 79,3 $/b en 2023), l'essentiel de la hausse s'explique par l'accroissement des activités de trading pour le compte de tiers (125 M$, contre 26 M$ en 2023)' indique le groupe.



L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) s'établit à 368 M$, en augmentation de 3% par rapport à l'exercice précédent (359 M$).



Le résultat net consolidé et le résultat net en part Groupe s'élèvent respectivement à 246 M$ et 233 M$, en augmentation de 2% et 9% par rapport à leur niveau record de 2023 (242 M$ et 210 M$).



En 2025, le Groupe prévoit une production en part M&P de 39 100 bep/j (hors acquisitions), dont 15 600 b/j au Gabon (équivalents à 19 500 b/j de production à 100% à Ezanga) et 54,0 Mpc/j en Tanzanie (équivalents à 90,0 Mpc/j de production à 100% à Mnazi Bay).





Valeurs associées MAUREL & PROM 5,54 EUR Euronext Paris 0,00%