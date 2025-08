Maurel & Prom: recul d'un quart de l'EBITDA semestriel information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 08:17









(Zonebourse.com) - Maurel & Prom dévoile un résultat net en part groupe en hausse de 3% à 104 millions de dollars pour son premier semestre 2025, mais un EBITDA en recul de 25% à 140 millions pour un chiffre d'affaires en baisse de 30% à 289 millions.



La compagnie pétrolière explique cette baisse du CA en raison de celles à la fois de sa production consolidée en part M&P (-7% à 29.620 barils équivalent pétrole par jour) et du prix de vente moyen de l'huile (-16% à 70,9 dollars le baril).



'Notre discipline opérationnelle et financière nous permet d'afficher des résultats résilients, un bilan renforcé et une flexibilité stratégique accrue', affirme néanmoins Olivier de Langavant, le directeur général de M&P.



'Nous sommes pleinement mobilisés pour poursuivre notre dynamique de croissance et de développement sur de nouveaux projets tout en garantissant des retours attractifs à nos actionnaires', ajoute-t-il.





Valeurs associées MAUREL & PROM 5,0800 EUR Euronext Paris 0,00%