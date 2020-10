Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurel & Prom: production en baisse de 37%, "point d'équilibre cash" ramené à $30 le baril Reuters • 22/10/2020 à 07:47









PARIS, 22 octobre (Reuters) - L'opérateur pétrolier Maurel & Prom MAUP.PA , spécialisé dans l'exploration et la production d'hydrocarbures qui présentait jeudi ses activités sur les neuf premiers mois de l'année, annonce: * UN CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 212 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE 2020 * FAIT ÉTAT D'UNE POSITION DE TRÉSORERIE DE 160 MILLIONS DE DOLLARS AU 30 SEPTEMBRE * LA PRODUCTION VALORISÉE DU GROUPE (REVENU DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION, HORS DÉCALAGES D'ENLÈVEMENT) S'ÉLÈVE À 241 M$, EN BAISSE DE 37% PAR RAPPORT AUX NEUF PREMIERS MOIS DE 2019 * LES INITIATIVES DE RÉDUCTION DES COÛTS ENGAGÉES DEPUIS LE MOIS DE MARS AINSI QUE LES DÉPRÉCIATIONS D'ACTIFS ENREGISTRÉES AU COURS DU PREMIER SEMESTRE ONT "SIGNIFICATIVEMENT ABAISSÉ" LE POINT D'ÉQUILIBRE DU GROUPE EN TERMES DE RÉSULTAT NET * LE "POINT D'ÉQUILIBRE CASH" AVANT SERVICE DE LA DETTE EST RAMENÉ À 30 $ LE BARIL GRÂCE À CES RÉDUCTIONS DES COÛTS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur MAUP.PA (Bureau de Paris)

