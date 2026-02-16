Maurel & Prom - Point sur le Venezuela

Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », le « Groupe ») informe le marché de l’évolution de la situation au Venezuela.
Le 13 février 2026, l’Office of Foreign Assets Control (« OFAC ») a émis la Licence Générale 50 (« GL 50 »), autorisant certains opérateurs internationaux à reprendre des opérations pétrolières et gazières au Venezuela. À ce jour, M&P n’est pas inclus dans la liste des entités couvertes par cette licence. Le Groupe considère cette évolution comme une étape constructive et demeure en dialogue actif avec les autorités compétentes, en vue d’obtenir une autorisation dès que possible.
