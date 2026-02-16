 Aller au contenu principal
Maurel & Prom - Point sur le Venezuela
information fournie par Boursorama CP 16/02/2026 à 08:00

Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », le « Groupe ») informe le marché de l’évolution de la situation au Venezuela.


Le 13 février 2026, l’Office of Foreign Assets Control (« OFAC ») a émis la Licence Générale 50 (« GL 50 »), autorisant certains opérateurs internationaux à reprendre des opérations pétrolières et gazières au Venezuela. À ce jour, M&P n’est pas inclus dans la liste des entités couvertes par cette licence. Le Groupe considère cette évolution comme une étape constructive et demeure en dialogue actif avec les autorités compétentes, en vue d’obtenir une autorisation dès que possible.

Venezuela

Valeurs associées

MAUREL & PROM
7,7450 EUR Euronext Paris 0,00%

