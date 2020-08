Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurel & Prom-Perte nette de $606 millions au 1er semestre Reuters • 07/08/2020 à 07:07









PARIS, 7 août (Reuters) - * Maurel & Prom MAUP.PA annonce vendredi: * UNE PERTE NETTE COURANTE DE $61 MLNS AU S1 * UN CHIFFRE D'AFFAIRES EN BAISSE DE 38% AU S1 À $142 MLNS * UN EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION DE $18 MLNS AU S1 * UNE PERTE NETTE DE $606 MLNS AU S1 Texte original sur Eikon

