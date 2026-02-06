Maurel & Prom - Notification de l’exercice d’un droit de préemption relative au projet d’acquisition de participations dans les Blocs 14 et 14K en Angola

Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », le « Groupe ») annonce avoir été informé, conjointement avec son partenaire BW Energy Limited (« BW Energy »), par le cédant Azule Energy Angola B.V. (« Azule Energy »), que l’un des partenaires existants dans les Blocs 14 et 14K en Angola a notifié son intention d’exercer son droit de préemption dans le cadre des transactions envisagées au titre du contrat de cession et d’acquisition (le « SPA ») annoncé le 11 décembre 2025.





Il est précisé que le contrat d'achat et de vente conclu entre M&P, BW Energy et Azule Energy demeure en vigueur jusqu’à la substitution définitive par un nouveau contrat d'achat et de vente entre le titulaire du droit de préemption et le cédant.





M&P communiquera toute information complémentaire en temps utile, le cas échéant.