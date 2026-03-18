Maurel & Prom - Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025

La Société annonce que son Document d’Enregistrement Universel a été déposé le 18 mars 2026 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Le Document d’Enregistrement Universel 2025 comprend notamment :



- le rapport financier annuel de l'exercice 2025,



- le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise,



- les informations en matière de durabilité en application de la CSRD et le rapport de certification sur ces informations,



- le rapport sur les paiements effectués au profit des gouvernements,



- le descriptif des modalités du programme de rachat d'actions de la Société,



-les rapports des Commissaires aux comptes, et



- la proposition du Conseil d’administration de versement d’un dividende de 0,38€ par action au titre l’exercice 2025 soumise au vote de l’assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2026. La date de détachement du dividende est fixée au 25 août 2026. Les dividendes 2026 seront versés à partir du 27 août 2026.