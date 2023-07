Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurel & Prom: le C.A. pénalisé par la baisse du pétrole information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom a vu son chiffre d'affaires diminuer de 16% au premier semestre, la hausse de sa production ayant été plus que compensée par l'effet du repli des prix des hydrocarbures.



La compagnie pétrolière, dont les actifs restent très majoritairement situés au Gabon, indique dans un communiqué que son C.A. consolidé a atteint 299 millions de dollars sur la première partie de l'année, contre 355 millions l'année d'avant.



La production du groupe s'est élevée à 27.406 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) pour le premier semestre, contre 25.126 barils sur la même période de 2022.



Mais le prix de vente moyen de l'huile s'est établi à 74,8 dollars le baril, en net repli par rapport à 105 dollars un an auparavant.



Au 30 juin, sa liquidité disponible atteignait 137 millions de dollars, contre 138 millions fin 2022, pour une dette brute de 315 millions, ce qui fait ressortir une dette nette de 178 millions d'euros, en baisse de 20 millions par rapport à la fin 2022.



Suite à cette publication, l'action Maurel & Prom grignotait 0,4% jeudi matin dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.





