Maurel & Prom - Information concernant la composition du bureau de l'Assemblée générale mixte du 18 mai 2021 et les modalités de participation à la séance de questions/réponses lors de l'Assemblée générale mixte du 18 mai 2021

Information concernant la composition du bureau de l'Assemblée générale mixte du 18 mai 2021 et les modalités de participation à la séance de questions/réponses lors de l'Assemblée générale mixte du 18 mai 2021



Il est rappelé aux actionnaires que dans le contexte de l'épidémie de coronavirus (Covid-19), l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Etablissements Maurel & Prom S.A. se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, le mardi 18 mai 2021 à 15 heures, au siège social de la Société situé au 51, rue d'Anjou - 75008 Paris (l' « Assemblée Générale »).



L'Assemblée Générale sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, sur le site internet de la Société, rubrique « Assemblées Générales » : https://www.maureletprom.fr/fr/investisseurs/assemblees-generales.