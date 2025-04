Maurel & Prom: forte baisse du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé pour le 1er trimestre 2025 ressort à 64 M$ après intégration de 4 M$ de revenus relatifs aux activités de services. 'Ce chiffre est en net baisse en raison des décalages d'enlèvements (impact négatif de 76 M$, avec un cargo seulement vendu sur la période, en Angola) et de l'absence de trading d'huile' précise le groupe.



Le groupe annonce que la production totale en part M&P s'élève à 38 534 bep/j pour le 1er trimestre 2025 en augmentation de 6% par rapport au 4ème trimestre 2024. Il enregistre son plus haut niveau historique.



La production consolidée du Groupe en part M&P s'établit à 30 298 bep/j, en hausse de 5% par rapport au 4ème trimestre 2024.



La production valorisée du Groupe (revenus des activités de production, hors décalages d'enlèvement et réévaluation des stocks) s'établit à 136 M$ au 1er trimestre 2025.



Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré : ' Grâce à nos liquidités importantes de 377 M$ et un point mort particulièrement bas (aux environs de 30 $/b au niveau du Groupe pour le cash flow opérationnel), nous sommes idéalement positionnés pour continuer à nous développer durablement, y compris dans l'éventualité d'une baisse prolongée des prix du brut'.





