Maurel & Prom et BW Energy achètent des participations à Azule Energy Angola BV

(AOF) - Maurel & Prom a signé, au sein d’un consortium avec BW Energy Limited, un accord d’acquisition avec Azule Energy Angola BV. La transaction porte sur l’acquisition conjointe d’une participation de 20% dans le bloc 14 (dont 10% nets pour Maurel & Prom) et de 10% dans le bloc 14K (dont 5% nets pour Maurel & Prom), tous deux situés au large de l’Angola.

Le bloc 14 est un actif pétrolier mature en eaux profondes, opéré par Chevron, produisant actuellement environ 40 kb/j (à 100%, soit environ 4kb/j pour la participation de 10% acquise par le Français). Le bloc 14K est quant à lui un développement unifié entre l'Angola et la République du Congo, raccordé aux infrastructure du bloc 14, avec une production d'environ 2kb/j (soit environ 0,1kb/j nets pour la participation de 5% de Maurel & Prom).

Pour cette opération, Maurel & Prom et BW Energy Limited vont débourser 195 millions de dollars (soit 97,5 millions de dollars pour le Français). En outre, des paiements conditionnels pouvant atteindre 115 millions de dollars (57,5 millions de dollars pour M&P) pourraient devenir exigibles en cas de réalisation de certains événements, notamment le dépassement de certains seuils de prix du Brent sur la période 2026-2028 et l'atteinte de certains jalons de production.

=/ Points clés /=

- Opérateur d’exploration et production d’hydrcbarbures créé en 1831 et recentré depuis 2001 sur sur l’exploitation d’huile&gaz ;

- Chiffre d’affaires de 808 M$ réalisé à aux 2/3% en Afrique (Gabon, Angola et Tanzanie) et en Amérique latine (Colombie et Venezuela), réparti entre la production d’huile pour près de 90% et le reste entre le gaz pour et les forages ;

- Production de 36 222 bep/j (baril équivalant pétrole/jour) et réserves brutes de 242 Mbep (65 % au Gabon, 23 % en Tanzanie, 11 % en Angola) ;

- Ambition de croissance de l’activité par l’exploration et la veille d’opportunités de fusions-acquisitions en Afrique et Amérique latine et, à moyen terme, par la diversification dans les activités bas carbone connexes à l’exploration-production ;

- Capital contrôlé à 71,09% par PIE, holding de la pétrolière indonésienne Pertamina, John Anis présidant le conseil de 8 administrateurs et Olivier de Langavant étant directeur général.

=/ Enjeux /=

Agilité du modèle d’affaires alliant développements et désendettement :

- maximisation de la valeur des actifs existants par recherche de ressources en bordure des champs existants telle l’acquisition de Wentworh Ressources dans le champ gazier tanzanien de Mnazi Bay, contrat en cours d’acquisition à Assala, Tanzanie…,

- monétisation- farm-out, vente ou introduction en Bourse- favorisant à la fois le désendettement et l’autofinancement libre,

- diversification dans le solaire,

- flexibilité financière pour financer les acquisitions ;

- Stratégie environnementale :

- 2050 : neutralité totale en 2050 sur les champs opérés au Gabon et en Tanzanie :

- 2030 vs 2020 : réduction de 90 % du gaz torché, de 97 % des rejets de gaz, de 60 % des émissions de CO2,

- via l’élimination des émissions de méthane et le repli du torchage et la remédiation des impacts sur ls milieux naturels ;

- Avancées stratégiques :

- Gabon : sécurisation des relations avec les autorités locales et octroi du permis d’Etekamba (gaz) dans le centre du pays;

- Nigeria : obtention par la Seplat Energy, détenue à 20 %, des actifs offshore d’ExxonMobil, attendue relutive sur sa production et ses réserves,

- Colombie : accord à l’acquisition, pour 150 M$, d’une participation opérée de 40% dans le permis gazier Sinu-9 (63,5 Gpc de réserves prouvées et probables),

- Angola : entrée dans le projet de centrale photovoltaïque Quilemba Solar ;

- Bilan non endetté avec une trésorerie nette de 34 M$ et un flux de trésorerie disponible de 241 M$, en augmentation de 54% par rapport à 2023.

=/ Défis / =

- Forte sensibilité de l’autofinancement libre au cours du pétrole -70 $/b : 270 M$ pour un cours de 70 $/b et 320 M$ pour un cours de 80 $/b ;

- Après la forte reprise des activités sur le champ vénézuélien d’Urdaneta Oeste détenu à 40 % et contributeur à hauteur de 23 % de la production de pétrole du groupe, révocation à partie du 27 mai de la licence d’exploitation « OFAC « dans le pays, entraînant une probabilité d’asséchement de la trésorerie (perte des dividendes remontés de la filiale locale) ;

- Résultat des négociations en cours avec les Etats-Unis pour la récupération de la licence ;

- Résultat de la campagne sismique sur le permis d’Ezanga au Gabon et du forage de puits sur le permis de Fiume Tellaro en Sicile ;

- Objectifs 2025, fournis avant l’annonce de l’arrêt de la licence vénézuélienne :

- production de 39 100 bep/j,

- 195 M$ d’investissements dont 40 M$ en exploration et 155 M$ en développement (110 M$ au Gabon 20 M$ en Tanzanie et 25 M$ en Angola) ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,33 €.