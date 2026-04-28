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Maurel & Prom dévoile les premiers résultats d'une campagne de forage en Colombie
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 08:02

Maurel & Prom fait le point sur sa campagne de forage en cours sur le premier gazier de Sinu-9 en Colombie, dans lequel il détient une participation de 61% et le rôle d'opérateur.

Le puits Hechicero-1X a commencé à être creusé le 24 février et a atteint une profondeur totale de 8 500 pieds MD (profondeur mesurée) le 28 mars. Les diagraphies électriques ont confirmé la présence de gaz sur plusieurs intervalles au sein de la formation productrice Ciénaga de Oro (" CDO "), cible principale, avec une épaisseur nette productive de 288 pieds. En outre, des réservoirs à gaz ont été identifiés dans deux nouvelles formations : la formation plus superficielle Porquero et les intervalles plus profonds Pre-CDO-San Cayetano, avec des épaisseurs nettes productives respectives de 149 pieds et 103 pieds.

La société précise que le puits a été complété de manière à permettre dans un premier temps une production sélective à partir de cinq intervalles de la formation CDO, ainsi que des intervalles Pre-CDO-San Cayetano. Le 24 avril, les premiers tests de production réalisés sur les intervalles Pre-CDO-San Cayetano ont permis d'obtenir un débit de production instantanée de 26,4 Mpc/j.

Le puits sera mis en production dans les prochains jours via les installations existantes raccordées au réseau national de transport.

L'appareil de forage va être déplacé vers le deuxième puits de la campagne d'exploitation de six puits.

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MAUREL & PROM
9,6900 EUR Euronext Paris +2,22%
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