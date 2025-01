Maurel & Prom: dans le vert après son CA annuel information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom gagne près de 2% après l'annonce par la compagnie pétrolière d'un chiffre d'affaires pour l'année 2024 en croissance de 19% à 808 millions de dollars, ainsi que d'une production du groupe en part M&P en augmentation de 29% à 36.222 bep/j.



A 593 millions de dollars, la production valorisée (revenus des activités de production, hors décalages d'enlèvement et réévaluation des stocks) s'est tassée de 2%, avec une croissance de 11% en Angola mais des baisses de 1% au Gabon et de 29% en Tanzanie.



En situation de trésorerie nette positive de 33 millions de dollars au 31 décembre 2024, M&P se dit 'idéalement positionné pour saisir de nouvelles opportunités de croissance en parallèle des retours aux actionnaires'.





Valeurs associées MAUREL & PROM 6,16 EUR Euronext Paris +0,74%