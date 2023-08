Maurel & Prom: contrat pour l'acquisition d'Assala information fournie par Cercle Finance • 15/08/2023 à 18:07

(CercleFinance.com) - Maurel & Prom fait savoir que son Conseil d'administration a autorisé la signature d'un contrat d'achat d'actions

avec Carlyle International Energy Partners pour l'acquisition de 100 % des actions d'Assala Energy Holdings Ltd. et de toutes ses filiales de production ('upstream'), de transport et de stockage de brut ('midstream') au Gabon.

La contrepartie versée au vendeur est de 730 M$ à la finalisation.



Selon Olivier de Langavant, directeur général de M&P, cette acquisition représente 'une étape majeure' pour M&P.



'La combinaison de nos portefeuilles permet au Groupe de disposer d'une large base d'actifs opérés onshore à longue durée de vie et à faible coût, offrant une visibilité à long terme et un potentiel de développement considérable, dans un pays stable où M&P opère depuis plus de quinze ans', a-t-il ajouté.



La finalisation de la Transaction est prévue entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.