Maurel & Prom: construction d'une centrale solaire en Angola information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 18:21









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom fait savoir que Quilemba Solar Lda, coentreprise entre TotalEnergies (51 %), Sonangol (30 %) et Maurel & Prom (19 %), a débuté la construction de la centrale photovoltaïque de Quilemba, près de Lubango, dans le sud de l'Angola.



D'une capacité initiale de 35 MWc, extensible à 80 MWc, la centrale devrait entrer en service au premier semestre 2026.



Elle deviendra la plus grande centrale solaire privée du pays, capable d'alimenter environ 40 000 foyers en électricité renouvelable.







