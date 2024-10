Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Maurel & Prom: chiffre d'affaires de 559 M$ sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 10:06









(CercleFinance.com) - Après intégration de 30 M$ de revenus relatifs aux activités de services (activités de forage au Gabon et support aux opérations de l'entreprise mixte PRDL au Venezuela), le chiffre d'affaires consolidé pour les neuf premiers mois de 2024 s'élève en conséquence à 559 M$ (+13%).



La production du Groupe en part M&P s'élève à 36 288 bep/j pour les neuf premiers mois de 2024. Le prix de vente moyen de l'huile s'établit à 83,2 $/b pour la période, en hausse de 7% par rapport aux neuf premiers mois de 2023 (77,8 $/b).



La production valorisée du Groupe (revenus des activités de production, hors décalages d'enlèvement et réévaluation des stocks) s'établit à 461 M$ pour les neuf premiers mois de 2024.



Le Groupe affiche une situation de dette nette de 2 M$ au 30 septembre 2024, contre une situation de dette nette de 120 M$ au 31 décembre 2023.



La position de trésorerie s'établit à 171 M$ à fin septembre 2024. La liquidité disponible au 30 septembre 2024 s'établit à 238 M$, et inclut 67 M$ de tranche RCF non-tirée.





