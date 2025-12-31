 Aller au contenu principal
Maurel & Prom cède sa participation dans Seplat au Nigéria
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 08:08

Maurel & Prom (M&P) annonce avoir conclu un accord définitif relatif à la cession de ses 120,4 millions d'actions, représentant 20,07% du capital, dans Seplat Energy, l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie au Nigéria, à Heirs Energies.

La cession est réalisée pour un prix de cession total de 496 millions de dollars, comprenant un premier paiement de 248 MUSD, le solde étant payable sous 30 jours et garanti par une lettre de crédit irrévocable.

La compagnie pétrolière française ajoute qu'un complément de prix conditionnel de 10 MUSD pourrait par ailleurs devenir exigible, sous réserve de l'évolution du cours de l'action au cours des six prochains mois.

M&P est l'un des trois fondateurs de Seplat et en a été le premier actionnaire depuis sa création en 2010. Il a accompagné Seplat tout au long de son développement, "contribuant à en faire un acteur de premier plan du secteur énergétique nigérian".

"Nous estimons qu'il s'agit aujourd'hui du moment opportun pour M&P de monétiser cette participation et de concentrer ses ressources sur des investissements directs dans des actifs pétroliers et gaziers", explique son DG Olivier de Langavant.

