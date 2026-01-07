Maurel & Prom : Calendrier 2026 des publications financières

Etablissements Maurel & Prom (Euronext Paris : MAU, ISIN FR0000051070) annonce son calendrier financier pour l’année 2026.
• 29 janvier 2026 : Activité pour l’année 2025
• 12 mars 2026 : Résultats annuels 2025
• 16 avril 2026 : Activité T1 2026
• 19 mai 2026 : Assemblée générale des actionnaires
• 21 juillet 2026 : Activité du premier semestre 2026
• 6 août 2026 : Résultats du premier semestre 2026
• 22 octobre 2026 : Activité 9 mois 2026
Ces dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.
