Maurel & Prom anticipe une hausse de sa production en 2026
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 08:24
L'EBITDA s'établit à 249 MUSD en retrait de 32% et le résultat opérationnel à 403 MUSD, en croissance de 56%. Le chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2025 s'élève à 578 MUSD en repli de 29%. La baisse du prix de vente moyen de l'huile ainsi que l'effet du retraitement des décalages d'enlèvements et de la revalorisation des stocks (impact négatif de 42 MUSD en 2025, contre un impact positif de 51 MUSD en 2024), expliquent le recul marqué de 29 % par rapport à 2024.
Le flux de trésorerie disponible s'établit à 236 MUSD, contre 241 MUSD par rapport à l'exercice précédent.
Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 0,38 EUR par action (en hausse de 15% par rapport à l'an dernier) en août 2026, représentant un montant total d'environ 90 MUSD.
Côté perspectives, le groupe anticipe une progression de sa production, attendue autour de 42 700 barils équivalent pétrole par jour, grâce à la montée en puissance de ses opérations au Venezuela et en Colombie, ainsi qu'au développement de ses projets en Afrique.
Valeurs associées
|10,300 EUR
|Euronext Paris
|+3,78%
