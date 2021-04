Maurel & Prom - Activité T1 2021

Production du Groupe en part M&P au T1 2021 : 25 240 bep/j



o Production de 15 120 b/j en part M&P sur le permis d'Ezanga au Gabon, stable par rapport au T4 2020 en raison de la poursuite des réductions de production effectuées dans le cadre des quotas décidés par l'OPEP

o Forte hausse de la production de gaz en Tanzanie avec 40,7 Mpc/j en part M&P

o Production en part M&P de 3 333 b/j en Angola, en baisse sensible en raison notamment d'un arrêt prévu pour maintenance



Production valorisée de 96 M$ pour le trimestre, en augmentation grâce à la poursuite de la hausse des prix du brut



o Prix de vente moyen de l'huile de 57,3 $/b, en augmentation de 28% par rapport au T4 2020 (45,0 $/b)

o Chiffre d'affaires de 85 M$ après prise en compte du retraitement des décalages d'enlèvements et réévaluation des stocks de 11 M$ (dont 13 M$ de barils produits mais non vendus dans la période)