Maurel & Prom - Activité du premier semestre 2021

Production du Groupe en part M&P au premier semestre 2021 : 25 182 bep/j

o Production de 15 189 b/j en part M&P sur le permis d'Ezanga au Gabon, globalement stable par rapport au S2 2020 (15 671 b/j) dans l'attente de la reprise des forages de développement

o Production en part M&P de 3 561 b/j en Angola et de 38,6 Mpc/j en Tanzanie



Production valorisée de 204 M$ pour le semestre, en nette progression grâce à la hausse marquée des cours du brut

o Prix de vente moyen de l'huile de 63,0 $/b, en augmentation de 82% par rapport au S1 2020 (34,6 $/b) et de 38 % par rapport au S2 2020 (45,5 $/b)

o Chiffre d'affaires de 188 M$ après prise en compte des activités de forage (1 M$) et du retraitement des décalages d'enlèvements et de la réévaluation des stocks, dont l'impact négatif s'élève à 16 M$ (seulement deux enlèvements sur la période)



Poursuite du désendettement et reprise des activités de développement

o Dette nette en baisse à 413 M$ contre 455 M$ au 31 décembre 2020, grâce au remboursement de 41 M$ de dette au cours du semestre et à une position de trésorerie stable (167 M$ au 30 juin 2021 contre 168 M$ au 31 décembre 2020)

o Les forages de développement sur le permis d'Ezanga ont repris mi-juillet, en même temps qu'une campagne de stimulation sur les puits existants, ceci afin de restaurer le potentiel de production des champs