Maurel & Prom - Activité 9 mois 2025

Production en part M&P pour les neuf premiers mois de 2025 : 37 749 bep/j, en augmentation de 4% par rapport à la même période en 2024





- Production en part M&P de 15 310 b/j au Gabon, en baisse de 3% par rapport à 2024



- Production en part M&P de 4 352 b/j en Angola, en augmentation de 2% par rapport à 2024



- Production de gaz en part M&P de 59,8 Mpc/j en Tanzanie, en recul de 4% par rapport à 2024



- Production d'huile en part M&P de 8 114 b/j au Venezuela, en hausse de 41% par rapport à 2024





Production valorisée de 394 M$ et chiffre d’affaires de 489 M$





- Prix de vente moyen de l’huile de 70,6 $/b, en baisse de 15% par rapport à 2024 (83,2 $/b)



- Contribution au chiffre d’affaires de 11 M$ pour les activités de services et de 102 M$ pour le trading d’huile pour le compte de tiers