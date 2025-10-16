 Aller au contenu principal
Nikkei 225
47 640,32
-1,32%
Maurel & Prom - Activité 9 mois 2025
16/10/2025

Production en part M&P pour les neuf premiers mois de 2025 : 37 749 bep/j, en augmentation de 4% par rapport à la même période en 2024


- Production en part M&P de 15 310 b/j au Gabon, en baisse de 3% par rapport à 2024

- Production en part M&P de 4 352 b/j en Angola, en augmentation de 2% par rapport à 2024

- Production de gaz en part M&P de 59,8 Mpc/j en Tanzanie, en recul de 4% par rapport à 2024

- Production d'huile en part M&P de 8 114 b/j au Venezuela, en hausse de 41% par rapport à 2024


Production valorisée de 394 M$ et chiffre d’affaires de 489 M$


- Prix de vente moyen de l’huile de 70,6 $/b, en baisse de 15% par rapport à 2024 (83,2 $/b)

- Contribution au chiffre d’affaires de 11 M$ pour les activités de services et de 102 M$ pour le trading d’huile pour le compte de tiers

