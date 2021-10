Maurel & Prom - Activité 9 mois 2021

Production en part M&P pour les neuf premiers mois de 2021 : 25 032 bep/j

• Production de 15 160 b/j en part M&P sur le permis d’Ezanga au Gabon ; premiers effets déjà constatés à la suite du redémarrage des forages de développement en juillet, avec une production de 16 542 b/j en part M&P au mois de septembre

• Production en part M&P de 3 607 b/j en Angola et de 37,6 Mpc/j en Tanzanie pour les neuf premiers mois de 2021



Production valorisée de 317 M$ et chiffre d’affaires de 301 M$ pour la période, en progression respectivement de 32% et 42% par rapport à 2020

• Marché porteur avec un prix de vente moyen de l’huile de 66,7 $/b

• Chiffre d’affaires de 301 M$ après prise en compte des activités de forage (1 M$) et du retraitement des décalages d'enlèvements et de la réévaluation des stocks, (impact négatif combiné de 17 M$)



Accélération du désendettement grâce à une forte génération de cash flow

• Position de trésorerie de 161 M$ au 30 septembre 2021, soit une dette nette de 397 M$, réduite de 58 M$ sur les neuf premiers mois de l’année 2021

• Poursuite du désendettement attendue pour la clôture de l’exercice 2021, avec une génération de flux de trésorerie soutenue grâce aux deux enlèvements de brut prévus avant la fin de l’année, soit près de deux millions de barils

• Refinancement de la dette prévu d’ici la fin de l’année 2021