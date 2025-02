Maurel & Prom: accord définitif sur Sinu-9 en Colombie information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom fait part de la conclusion d'un accord définitif avec NG Energy International, en vue de l'acquisition d'une participation opérée de 40% dans le permis gazier de Sinu-9 en Colombie, conformément à la lettre d'intention signée le 19 janvier.



La date d'effet économique de l'opération est le 1er février 2025. La contrepartie de 150 millions de dollars sera financée par la trésorerie existante et les facilités de crédit disponibles de M&P (260 millions à fin 2024).



La finalisation de l'opération reste soumise aux autorisations réglementaires et à d'autres conditions habituelles. M&P disposera d'une option de 12 mois pour acquérir une participation supplémentaire de 5% selon les mêmes conditions.





Valeurs associées MAUREL & PROM 6,46 EUR Euronext Paris +1,02%