Mauna Kea Technologies : Une année charnière

Publication des résultat 2025

Mauna Kea Technologies a publié hier soir ses résultats pour le compte de l’exercice 2025. Pour rappel, la société a enregistré une croissance +7% de son chiffre d’affaires à 8,2 M€. D’autre part, l’EBITDA ajusté est ressorti à -3,0 M€ marquant une amélioration de 1,0 M€ par rapport à 2024. Le ROC s’est également amélioré avec -5,2 M€ de pertes contre -6,1 M€ en 2024. En bas de P&L le RNpg est positif à 10,8 M€ (vs -10,4 M€ en 2024) majoritairement soutenu par 21,3 M€ d’abandon de créance liés à la procédure de sauvegarde.

Perspectives

Comme évoqué dans notre flash du 16 avril dernier, la dynamique commerciale s'est nettement accélérée en ce début d'année, avec des ventes de produits au T1 2026 à 1,5 M€ (+68% à TCC vs T1 2025), portées par une hausse de +85% des placements de systèmes aux États-Unis et une croissance internationale à trois chiffres (+326% à TCC) tirée par CellTolerance.

À noter que le T1 représente historiquement seulement c.15% des ventes annuelles, ce qui augure d'une base prometteuse pour l'ensemble de l'exercice. Sur le plan réglementaire, l'obtention du marquage CE MDR et les nouvelles approbations au Royaume-Uni et en Suisse ouvrent de nouveaux débouchés à l'international, tandis que le partenariat TaeWoong Medical USA devrait générer ses premières ventes dès le T2 2026.

Nous maintenons nos estimations inchangées, avec un chiffre d'affaires 2026e à 8,3 M€ et un EBE ajusté à -3,2 M€, le management visant toujours la rentabilité en 2027.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre objectif à Achat et notre objectif de cours à 0,50€ par action.