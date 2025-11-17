Mauna Kea Technologies : Un bol d’air pour Mauna Kea

Bilan assaini et situation financière sécurisée

La semaine précédente, Mauna Kea s’est rassurée avec deux succès majeurs pour son avenir financier. Dans un premier temps, a société a validée sa restructuration financière avec un abandon de créance portant sur 70% des dettes du groupe soit près de 28 M€. Le montant des dettes de la société s’établit désormais à 12 M€ dont 90% du remboursement est prévu entre fin 2029 et fin 2035. Mauna Kea Technologies dispose ainsi d’un bilan assaini et renforcé.

D’autre part, le groupe a levé 6,1 M€ par augmentation de capital permettant d’étendre son horizon de trésorerie au deuxième semestre 2027. Le dispositif repose d’abord sur une augmentation de capital réservée pour un montant de 5,9 M€, réalisée via l’émission de 60,7 millions d’actions assorties de bons de souscription (parité : 1 BSA pour une action), au prix unitaire de 0,0973€. Parallèlement, une offre ouverte au public via la plateforme PrimaryBid (menée sans droit préférentiel de souscription) a permis de lever 0,2 M€ grâce à l’émission d’environ 1,9 million d’ABSA au même prix et à parité équivalente, selon les chiffres communiqués.

Mauna Kea indique également avoir procédé à une augmentation de capital réservée à la Banque Européenne d’Investissement, représentant 1,7 M€. Cette tranche s’est matérialisée par l’émission de 17,5 millions d’actions nouvelles, intégralement libérées par compensation de créances, au prix de 0,0973€ l’action.

Enfin, l’opération s’accompagne de l’attribution gratuite de 9,5 millions de bons de souscription d’actions, distribués aux actionnaires existants et exerçables à 0,1216€ par BSA. Si l’intégralité des BSA émis et attribués dans le cadre de cette opération était exercée, le groupe percevrait un montant complémentaire proche de 8,8 M€.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre objectif à Achat et notre objectif de cours à 0,50€ par action.