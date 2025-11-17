 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 162,03
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mauna Kea Technologies : Un bol d’air pour Mauna Kea
information fournie par EuroLand Corporate 17/11/2025 à 09:45

Bilan assaini et situation financière sécurisée


La semaine précédente, Mauna Kea s’est rassurée avec deux succès majeurs pour son avenir financier. Dans un premier temps, a société a validée sa restructuration financière avec un abandon de créance portant sur 70% des dettes du groupe soit près de 28 M€. Le montant des dettes de la société s’établit désormais à 12 M€ dont 90% du remboursement est prévu entre fin 2029 et fin 2035. Mauna Kea Technologies dispose ainsi d’un bilan assaini et renforcé.


D’autre part, le groupe a levé 6,1 M€ par augmentation de capital permettant d’étendre son horizon de trésorerie au deuxième semestre 2027. Le dispositif repose d’abord sur une augmentation de capital réservée pour un montant de 5,9 M€, réalisée via l’émission de 60,7 millions d’actions assorties de bons de souscription (parité : 1 BSA pour une action), au prix unitaire de 0,0973€. Parallèlement, une offre ouverte au public via la plateforme PrimaryBid (menée sans droit préférentiel de souscription) a permis de lever 0,2 M€ grâce à l’émission d’environ 1,9 million d’ABSA au même prix et à parité équivalente, selon les chiffres communiqués.


Mauna Kea indique également avoir procédé à une augmentation de capital réservée à la Banque Européenne d’Investissement, représentant 1,7 M€. Cette tranche s’est matérialisée par l’émission de 17,5 millions d’actions nouvelles, intégralement libérées par compensation de créances, au prix de 0,0973€ l’action.


Enfin, l’opération s’accompagne de l’attribution gratuite de 9,5 millions de bons de souscription d’actions, distribués aux actionnaires existants et exerçables à 0,1216€ par BSA. Si l’intégralité des BSA émis et attribués dans le cadre de cette opération était exercée, le groupe percevrait un montant complémentaire proche de 8,8 M€.


Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre objectif à Achat et notre objectif de cours à 0,50€ par action.


Valeurs associées

MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,0870 EUR Euronext Paris -0,68%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 17/11/2025 à 09:45:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • WAVESTONE : Les signaux haussiers sont intacts
    WAVESTONE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 17.11.2025 10:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Un avion de chasse Rafale sur le tarmac avant l'arrivée du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, à la base aérienne de Villacoublay près de Paris
    Zelensky à Paris pour renforcer les capacités militaires ukrainiennes
    information fournie par Reuters 17.11.2025 10:17 

    par John Irish Volodimir Zelensky est arrivé lundi en France pour y finaliser des accords portant sur la livraison d'armes antiaériennes, d'avions de chasse et de missiles, afin de renforcer les capacités militaires de l'Ukraine face à l'invasion russe. Le président ... Lire la suite

  • Siège social du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe ouvre sur une note prudente en amont d'une semaine importante
    information fournie par Reuters 17.11.2025 10:13 

    Les principales Bourses européennes avancent prudemment en début de séance lundi, alors que commence une semaine qui sera marquée par la publication des données économiques américaines en retard et les résultats financiers du géant américain Nvidia. À Paris, le ... Lire la suite

  • Logo de la société pétrolière et gazière française TotalEnergies à Rueil-Malmaison
    TotalEnergies rachète un portefeuille d’actifs auprès d’EPH qui va entrer à son capital
    information fournie par Reuters 17.11.2025 10:12 

    (Reuters) -TotalEnergies a annoncé lundi la signature d'un accord avec la société énergétique tchèque Energetický a průmyslový holding (EPH), détenue par l'homme d'affaires Daniel Kretinsky, pour l’acquisition de 50% d’une plateforme de production flexible d’électricité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank