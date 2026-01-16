 Aller au contenu principal
Mauna Kea Technologies : Top line solide au T4
information fournie par EuroLand Corporate 16/01/2026 à 11:52

Publication du chiffre d’affaires T4 2025


Mauna Kea Technologies a dévoilé hier soir ses revenus pour le compte de l’exercice 2025. Ce dernier s’établit à 8,0 M€, en hausse de +5% (+9% PCC) et légèrement au-dessus de nos attentes (prévision EuroLand 7,6 M€). Sur le plan trimestriel, la société signe un excellent T4 2025 avec une croissance de +19% (+29% PCC) à 2,4 M€, fortement soutenue par les États-Unis.


Perspectives


Mauna Kea entame 2026 avec un positionnement sensiblement renforcé, soutenu par une traction commerciale désormais bien établie aux États-Unis sur les indications liées aux kystes pancréatiques et par la montée en puissance progressive de CellTolerance. L’extension du partenariat avec TaeWoong Medical USA ouvre un levier supplémentaire pour accélérer la pénétration clinique dans les indications pancréatique. Dans ce contexte, la combinaison d’un marché américain encore largement sous-adressé et d’un redéploiement international en cours crée un environnement propice à une nouvelle phase d’expansion.


Pour l’exercice 2026, nous anticipons un CA de 9,3 M€ impliquant une croissance de +15,3% et un EBE de -3,2 M€.


Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre objectif à Achat et notre objectif de cours à 0,50€ par action.

Valeurs associées

MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,0970 EUR Euronext Paris +16,87%
