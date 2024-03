Mauna Kea Technologies s'associe à Metrodora pour créer le premier centre d'excellence aux Etats-Unis pour l'utilisation du Cellvizio® dans l'identification et le traitement des intolérances alimentaires chez l’adulte

- Le test d'intolérance alimentaire Cellvizio (C-FIT) permet d'identifier en temps réel et in vivo les intolérances alimentaires chez les patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable (IBS)

- L’Institut Metrodora servira de centre d'excellence pour la prise en charge des patients et la formation des médecins dans le but de généraliser l'accès à cette procédure inédite



Paris, Boston et Salt Lake City, le 6 mars 2024 - 17h45 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), et Metrodora Institute, un institut de santé multidisciplinaire de premier plan, annoncent aujourd'hui la formation d'un nouveau partenariat. Cette collaboration vise à faire de l'Institut Metrodora le premier centre d'excellence américain qui servira de modèle pour la prise en charge des patients et la formation des médecins à l'utilisation du Cellvizio dans l'identification et le traitement des intolérances alimentaires chez les patients souffrant du syndrome de l’intestin irritable (IBS). Le test d'intolérance alimentaire Cellvizio (C-FIT) constitue une approche novatrice pour diagnostiquer les intolérances alimentaires car il permet de visualiser en temps réel la barrière intestinale lors d'un test alimentaire.