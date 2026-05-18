Mauna Kea Technologies remanie son conseil d'administration

La medtech Mauna Kea Technologies, inventeur de la plateforme d'imagerie Cellvizio, a annoncé l'ouverture des votes en ligne pour son Assemblée générale du 4 juin 2026, marquée par un renouvellement stratégique de sa gouvernance.

La nomination de trois figures internationales - Elsy Boglioli Hofman, Richard Di Benedetto et Randall Stanicky - sera soumise à l'approbation des actionnaires. Sous réserve de leur vote, MM. Di Benedetto et Stanicky remplaceront respectivement Claire Biot et Jacquelien Ten Dam, arrivées en fin de mandat.

Selon la direction, l'arrivée de ces profils experts des marchés financiers américains et du développement international reflète la "profonde transformation" de l'entreprise. Pour le PDG Sacha Loiseau, ces compétences seront des leviers majeurs pour accélérer le déploiement commercial du Cellvizio et atteindre son plein potentiel sur les marchés clés.