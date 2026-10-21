Mauna Kea Technologies : Ralentissement au T3

Publication des résultats S1 2026
Mauna Kea Technologies a publié son chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre 2026. Sur la période, les revenus du Groupe ont reculé de -10% à 1,2 M€ (-11% à taux de change constants), pénalisés notamment par des perturbations au sein de l'équipe commerciale américaine. Malgré ce ralentissement, le chiffre d'affaires cumulé sur les neuf premiers mois de l'exercice a progressé de +21% à 4,4 M€ (+24% à TCC), soutenu par la bonne dynamique des ventes à l'international, notamment autour de CellTolerance.
Perspectives
Pour la fin de l'exercice, Mauna Kea Technologies entend capitaliser sur le renforcement de son organisation commerciale américaine, désormais au complet depuis octobre, afin de relancer les ventes de systèmes au quatrième trimestre, traditionnellement le plus dynamique de l'année. Le Groupe devrait également bénéficier de la montée en puissance de son partenariat avec TaeWoong Medical, dont les premières actions de prospection ont été engagées auprès de plus de 200 comptes potentiels. À l'international, le développement de CellTolerance et les opportunités commerciales en Turquie et au Moyen-Orient devraient également soutenir l'activité. En parallèle, la société entend poursuivre ses efforts de maîtrise des coûts afin de progresser vers l'autofinancement opérationnel. Concernant nos estimations pour l'exercice 2026, nous maintenons nos prévisions de CA à 8,3 M€ et d'EBE à -3,4 M€. Si les revenus devaient rester globalement stables sur l'exercice, la croissance sous-jacente ressortirait à près de +43% en excluant les 2,4 M€ de revenus de licence Tasly comptabilisés en 2025 et non reconduits cette année.
Recommandation
Suite à cette publication, nous réitérons notre objectif à Achat et notre objectif de cours à 0,50€ par action.
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